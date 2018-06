Abenteuerliche Verstecke für 5,91 Milliarden Deutsche Mark

Für die 5,91 Milliarden Deutsche Mark (umgerechnet 3,02 Milliarden Euro), die laut Deutscher Bundesbank noch im Umlauf sind, könnte man mit Frankreich (1,08 Milliarden Euro), Spanien (1,03 Milliarden Euro) und Brasilien (981 Millionen Euro) die drei aktuell teuersten Fußball-Nationalmannschaften kaufen und hätte dann noch 100 Millionen Euro übrig für einen zehntägigen Urlaub auf der Internationalen Raumstation ISS.

Dass immer noch Kunden mit Mark und Pfennigen an den Bankschalter kommen, ist im Südwesten nicht unüblich, wie eine nicht repräsentative Umfrage der „Schwäbische Zeitung“ ergeben hat. In den Filialen der Volksbank Ulm-Biberach beispielsweise gebe es rund zwei Umtauschanfragen pro Monat, gibt Sprecherin Sylvia Höhn Auskunft. Meist seien es Beträge zwischen 100 und 500 Mark, die häufig bei Haushaltsauflösungen und auffallend oft in Büchern gefunden werden.

Auch 16 Jahre nach der Währungsumstellung sind noch viele D-Mark-Münzen im Umlauf. (Foto: ARchiv/Wüstneck)

Bei der Kreissparkasse Tuttlingen sei es keine zwei Wochen her, dass ein Kunde D-Mark tauschen wollte, sagt Sprecher Christian Mayer. Das käme so zweimal im halben Jahr vor, schätzt er. Meist seien es kleinere Beträge, zwischen 50 und 100 Mark. An eine Kundin erinnere sich Mayer allerdings noch sehr gut. Die sei verzweifelt gewesen, weil sie wegen der Umstellung auf den Euro im Jahr 2002, Geld umtauschen musste.

Es stellte sich heraus, dass es Schwarzgeld war und dass die Frau es eingefroren hatte, damit es länger hält. Sie wollte wissen, welchen Mengen sie auftauen sollte, um unter dem damals geltenden meldepflichtigen Betrag zu bleiben. Natürlich habe man der Kundin gesagt, so Mayer, sie müsse das Geld beim Finanzamt anmelden – tiefgefroren oder nicht.

Ebenfalls gut in Erinnerung geblieben ist einem Mitarbeiter einer anderen Kreissparkasse im südlichen Baden-Württemberg ein Kunde, der Anfang der 1990er-Jahre alte D-Mark-Scheine in neue umtauschen wollte. Der Kunde sei mit einer muffig und nach Keller riechenden Plastiktüte zum Schalter gekommen.

Darin seinen über 100 000 Mark gewesen, teilweise vergammelt und angeschimmelt, erinnert sich der Sparkassenmitarbeiter. Mit den neuen Scheinen in der Plastiktüte sei der Kunde dann wieder gegangen.

Keine drei Jahre sei es her, dass eine Kundin eine größere Menge an D-Mark von der Volksbank Bad Saulgau in Euro umtauschen lassen wollte, erzählt Sprecher Andreas Ostermaier. Die Frau habe das Geld bei der Renovierung ihres Bades gefunden. Ihr verstorbener Mann hatte es hinter den Fliesen eingemauert. Sonst seien es in der Regel Beträge unter hundert Mark, die Kunden alle zwei bis drei Wochen bei der Volksbank Bad Saulgau in Euro umtauschen lassen wollen, so Ostermaier.

Wer selbst noch Mark und Pfennig zuhause hat, kann diese unbegrenzt bei der Deutschen Bundesbank in Euro umtauschen. Allerdings bieten nicht alle Banken und Sparkassen ihren Kunden den Service an, alte D-Mark-Bestände an die Bundesbank zu schicken.

Wer findet immer noch D-Mark daheim? - Wir haben nachgefragt