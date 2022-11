Ab 28. November ist die Zufahrt zum EK über die Untere Burachstraße gesperrt

Im Zuge der Entwässerungsarbeiten für das neue Parkhaus des St. Elisabethen-Klinikums wird es ab Montag, 28. November, auf Höhe des Labors Gärtner zu einer Sperrung der St. Elisabethen-Straße kommen. Je nach Wetter kann die Sperre bis zum 23. Dezember andauern. Das bedeutet: Über die Untere Burachstraße können von Montag an nur noch Rettungsdienste und Lieferungen das EK anfahren. Auch Patienten des MVZ können das EK regulär anfahren, für alle anderen Patienten, Besucher und Mitarbeiter ist die Klinik in dieser Zeit ausschließlich über die Reichlestraße- und Nikolausstraße zu erreichen. Auch die städtischen Busse werden das EK aufgrund einer fehlenden Wendemöglichkeit ab 28. November bis zum Ende der Kanalarbeiten nicht mehr anfahren können. Die nächstgelegenen Bushaltestellen sind dann die Haltestellen Gymnasien und Krankenhaus St. Elisabeth jeweils in der Gartenstraße.

Die Parkplätze am Rand der Nikolaus- und St. Elisabethenstraße in Richtung Magistrale sind in dieser Zeit nicht nutzbar. Für die Dauer der Straßensperrung gilt dort ein Halteverbot, das mit Verbotsschildern gekennzeichnet ist.