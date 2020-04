Ab 21 Uhr live: Der Gottesdienst aus Sigmaringen im Video-Stream

Am Sonntagmorgen zum Gottesdienst in die Kirche? Das lassen die Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus aktuell nicht zu - nicht einmal an Ostern. Doch die Kirchen der Region wollen ihre Mitglieder trotzdem erreichen.

Damit Sie auch von zu Hause aus teilnehmen können, streamt Schwäbische.de einzelne Gottesdienste live. Leider können wir aus technischen Gründen nur wenige ausgewählte Videos zeigen.

Doch keine Sorge, in dieser umfangreichen Liste finden Sie zahlreiche Online-Gottesdienste im Überblick. Über das Suchfeld können Sie nach Ihrem Ort oder Ihrer Kirche suchen. Der Link bringt Sie anschließend zum Stream auf der Webseite oder dem Youtube-Kanal der jeweiligen Gemeinde.