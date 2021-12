Ab 1. Januar gilt die 3G-Regel in allen Ämtern, Dienststellen und Rathäusern

Die neue Coronaverordnung des Landes sieht zum Jahresbeginn 2022 die 3G-Regel in Verwaltungsgebäuden vor. Die Stadtverwaltung setzt dies um, wie sie kurz vor Weihnachten mitteilte.

Ab dem Neujahrstag, 1. Januar, gilt in sämtlichen Ämtern, Dienststellen und den Ortschaftsrathäusern Ravensburgs somit 3G. Demnach haben dann ausschließlich Personen Zutritt zu den Verwaltungsstellen, die geimpft, genesen oder getestet sind.

Stadtverwaltung bittet um Terminvereinbarung

Der 3G-Nachweis werde von den Mitarbeitenden der Stadtverwaltung kontrolliert. Mit einer vorherigen Online-Terminvereinbarung (Bürgeramt) oder telefonischen Terminvereinbarung (alle anderen Ämter) könne die Wartezeit verkürzt werden. Deshalb arbeitet die Stadtverwaltung grundsätzlich vorrangig mit Terminen und bittet darum, möglichst vorab einen Termin zu vereinbaren.

Als 3G-Nachweis werden ausschließlich der digitale QR-Code oder der Immunausweis der Apotheke sowie ein digitales Genesenenzertifikat oder das aktuelle Zertifikat eines Antigenschnelltests anerkannt. Ebenso muss ein gültiges Ausweisdokument, etwa der Personalausweis, vorgezeigt werden. Das gelbe Impfbuch wird nicht anerkannt. Es gelten die bekannten Ausnahmen der 3G-Pflicht.

Für die Museen und die Stadtbücherei bleibt es bei der 2G plus-Regelung, die Tourist-Info ist, wie derzeit auch, wie der Einzelhandel mit 2G-Nachweis zugänglich. Für das Stadtarchiv gelte 3G plus PCR-Test. Bei Veranstaltungen des Kulturamts gilt 2G plus – und das bei einer reduzierten Besucheranzahl von 50 Prozent gegenüber dem Normalbetrieb. In sämtlichen Gebäude gilt laut Stadt nach wie vor die Pflicht zum Tragen einer medizinischen oder FFP2-Maske.