Aaron Rehbein ist das Neujahrskind am St. Elisabethen-Klinikum (EK) in Ravensburg, wie die Klinik mitteilt. Am 1. Januar habe er um 6.24 Uhr das Licht der Welt erblickt.

Mit dem Jahreswechsel legt die Oberschwabenklinik gGmbH (OSK) auch ihre Geburtenbilanz für 2020 vor. Sowohl am EK in Ravensburg als auch am Westallgäu-Klinikum in Wangen seien so viele Kinder wie noch nie zur Welt gekommen, heißt es in der Pressemitteilung. In beiden OSK-Geburtshilfen zusammen seien es 2334 Neugeborene gewesen, 318 mehr als im Jahr zuvor.

Vater trotz Corona bei Geburt dabei

Aaron, Sohn von Sarah und Deniz Rehbein, wog bei der Geburt 3135 Gramm und war 51 Zentimeter groß. Für die Familie aus Weingarten sei es ihr erstes Kind. Für das EK haben sich die Eltern entschieden, nachdem einige ihrer Freunde kurz zuvor ebenfalls im hier ihr Kind zur Welt gebracht hatten und sich alle gut aufgehoben gefühlt hätten. Sarah und Deniz Rehbein seien sehr glücklich darüber, dass der Vater trotz der momentanen Umstände aufgrund der Corona-Pandemie bei der gesamten Geburt dabei sei konnte.

Aaron habe es recht eilig gehabt. Der errechnete Geburtstermin sei der 4. Januar gewesen. Die Eltern seien am Silvesterabend schon einmal kurz ins EK gekommen, jedoch war es im alten Jahr noch nicht so weit. Um halb drei Uhr sei es dann mit der Geburt richtig losgegangen.

1523 Geburten im EK

Chefärztin Dr. Martina Gropp-Meier hatte zum Jahreswechsel auch gleich die Geburtenbilanz des Jahres 2020 zur Hand. 1523 Geburten hat es im EK gegeben, 1575 Kinder sind im Klinikum zur Welt gekommen. Das sei schon wieder ein Rekord. So viele Neugeborene habe es im EK noch nie gegeben. Im Jahre 2019 seien es 1371 Kinder gewesen. 2018 1346 und 2017 noch 1278. Im Jahre 2020 habe sich sicher auch die Schließung der Geburtshilfe in Weingarten ausgewirkt. Jedoch habe sich bereits zuvor die neue Geburtshilfe im EK seit ihrer Eröffnung im Jahre 2017 wachsender Beliebtheit erfreut.