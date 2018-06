Aalener CDU-Politiker angefeindet: So zerissen ist die Partei in der Asylpolitik

Der Aalener Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter (CDU) hat mit einem Tweet zum Zustand der Union bundesweite Reaktionen ausgelöst. Kiesewetter schrieb auf dem Kurznachrichtendienst Twitter: „Schon irre, mich sprechen vor Spiel #GERSWE 2 CDU-Kollegen an, sagen offen, wenn ich weiter europafreundliche liberale Haltung wie #Merkel in Asyl-/ Migrationsfragen vertrete, würde prominenter CSUler bei der nächsten #BTW gegen mich kandidieren. Soweit lassen wir uns bringen!“ Kiesewetter, der Mitglied des Auswärtigen Ausschusses ist, brachte damit die Zerrissenheit im Asylstreit – auch in der CDU – zum Ausdruck.

Gute ReAktion. Gleich öffentlich machen. Und im Wahlkreis laut sagen!— Renate Künast (@RenateKuenast) 23. Juni 2018

Der CDU-Politiker hatte sich im Asylstreit klar für eine europäische Lösung des Problems ausgesprochen – und damit die Position von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) unterstützt. Innenminister Horst Seehofer (CSU) beharrt dagegen darauf, Flüchtlinge, die bereits in anderen Staaten registriert sind, direkt an der deutschen Grenze abzuweisen. Die CSU-Spitze stellte Merkel ein Zwei-Wochen-Ultimatum, um mit den EU-Mitgliedsländern entsprechende Vereinbarungen zu treffen.

„Unfassbar! Wir sind sehr stolz auf Dich! Danke, dass Du weiter denkst und #für Europa! Kämpfst.“, schrieb die Aalener Europaabgeordnete Inge Gräßle (CDU). Auch die frühere Grünen-Fraktionsvorsitzende Renate Künast reagierte positiv auf den Tweet von Kiesewetter: „Gute ReAktion. Gleich öffentlich machen. Und im Wahlkreis laut sagen!“, schrieb sie.

Derzeit beraten in Brüssel 16 EU-Staaten über Reformen in der europäischen Flüchtlingspolitik. Sollte es Merkel in den nächsten Tagen nicht gelingen, auf EU-Ebene Vereinbarungen zu treffen, will Seehofer im nationalen Alleingang Zurückweisungen an der Grenze anordnen. Das könnte zum Bruch des Unionsbündnisses und damit zum Ende der Koalition führen.