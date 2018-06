Aalen und Unterhaching sind zu Gast

Während ganz Fußball-Deutschland dem WM-Finale zwischen Deutschland und Argentinien am Sonntag entgegenfiebert, gibt es am Samstag auch im Schussental einen echten Fußball-Leckerbissen. Denn zum ersten Reisch-mann-Fußball-Cup haben sich mit dem VfR Aalen (2. Bundesliga) und der SpVgg Unterhaching (3. Liga) zwei Profiteams angesagt. Die beiden Top-Teams messen sich in der Vorrunde mit den lokalen Größen FV Ravensburg (Oberliga) und dem TSV Berg (Verbandsliga). Berg trifft um 12 Uhr auf Unterhaching, der FV um 13.15 Uhr auf Aalen. Im Finale winkt das Topspiel zwischen den Profis, im Spiel um Platz drei das Lokalderby.

Dauerhafte Einrichtung

Dass man die beiden Profiteams nach Ravensburg holen konnte, ist laut Peter Mörth, dem Sportlichen Leiter des FV Ravensburg, der Firma Reischmann zu verdanken, die ihre Kontakte zum Fußballausrüster Adidas spielen ließ. Der Sportartikelhersteller trägt die Kosten. Damit habe der Verein kein finanzielles Risiko, „wir versuchen natürlich etwas Geld damit zu verdienen“, sagt Mörth. Der Reischmann-Cup soll als dauerhafte Einrichtung installiert werden, jedes Jahr sollen dabei bekannte Fußball-Mannschaften nach Ravensburg kommen. „Wir werden versuchen, immer wieder neue Mannschaften zu holen“, sagt Mörth, auch internationale Beteiligung sei denkbar.

Am Samstag kommen laut Mörth Aalen und Unterhaching mit ihren besten Spielern nach Ravensburg: „Wir werden Fußball auf einem anderen Niveau sehen.“ Die Vorbereitung sei außerdem die Zeit, in der der Kampf um die Stammplätze in vollem Gange ist. „Wir wollen eine gute Visitenkarte abgeben“, sagt Mörth, nicht nur als Turnier-Organisatoren, „sondern auch auf dem Feld“. Ebenfalls eingeladen haben die FV-Macher den Rivalen aus Berg, der wieder eine starke Verbandsliga-Mannschaft zusammengestellt hat. „Wir wollten ein Zeichen setzen im Sinne der guten Nachbarschaft“, sagt der FV-Manager. Mit so einem Turnier könne man auch im Schussental weiter zusammenwachsen.

Der FV ist seit einer Woche in der Vorbereitung und besiegte den TSV Heimenkirch (Bezirksliga) unter der Woche mit 5:0. Für die oberschwäbischen Fußball-Fans gibt es am Samstag die erste Möglichkeit, die Neuzugänge vom FVR und dem TSV im Einsatz zu sehen. Beim FV gibt es dabei ein Wiedersehen mit dem früheren Torjäger Omar Jatta (zuletzt Unterhaching), dazu kommt Nicolas Jann vom FC Wangen. Der neue Torhüter Philipp Pless (Heidenheim II) ist derzeit noch angeschlagen. Berg hat sogar fünf Neue im Team: Torhüter Sebastian Willibald (ebenfalls noch verletzt), Christian Hepp (beide SC Pfullendorf), Moritz Fäßler (FV Ravensburg), Artur Müller (FC Wangen) und Fabian Ammon (Göppinger SV).

„Der Schwerpunkt liegt momentan im Ausdauerbereich und im invidual-taktischen Verhalten“, sagt FV-Trainer Wolfram Eitel, der mit dem Fitnesszustand der Spieler zufrieden ist: „Die Jungs haben alle konsequent ihre Laufprogramme durchgezogen.“ Für Eitel kommt der Test gegen Aalen genau richtig. „Wir arbeiten gerade am Defensivverhalten“, sagt der Trainer, da werde man gegen den Zweitligisten sicher gefordert sein. „Handlungsschnelligkeit, Tempo, Passschärfe, taktisches Verhalten, Timing“ – von den Profis könne man vieles lernen. Aalen werde sicher den Anspruch haben, das Turnier zu gewinnen.

„Die Trainingsintensität ist derzeit hoch“, sagt FV-Verteidiger Manuel Litz der SZ, „aber wir wollen ja fit sein, wenn es losgeht.“ Wenn man in der Vorbereitung gegen höherklassige Vereine spiele, sei das immer ein Vorteil, „da kann man noch was lernen“. Litz freut sich auf das Spiel gegen Aalen. „Die sind technisch stark, spielen schnell, auch körperlich wird einiges von verlangt werden“. Als Favorit gehe man nicht in das Spiel, „aber wir wollen es so lange wie möglich offenhalten.“