A-Junioren sind zurück auf Titelkurs

Zweimal hat es am vergangenen Wochenende im Jugendfußball das Lokalduell zwischen dem FV Ravensburg und dem FC Wangen gegeben. Die Ravensburger A- und B-Junioren behielten in beiden Fällen die Oberhand. Weingartens A-Jugend hat sich in der Verbandsstaffel auswärts einen Punkt erkämpft.

A-Junioren Verbandsstaffel Süd: FC Wangen – FV Ravensburg 1:8 (1:3) – Tore: 0:1 Mikail Bulut (4.), 0:2 Felix Widmann (21.), 1:2 unbekannt (24.), 1:3 Lorenz Held (27.), 1:4 Christian Halder (70.), 1:5 Marcel Fetscher (78.), 1:6 Felix Gaus (84.), 1:7 Widmann (86.), 1:8 Gaus (88.) – FV: Frey – Broßmann (52. Schramm), Halder, Bulut, Fetscher (82. Kocheise), Kirchmann, Kleb (69. Demircan), Held (81. Gaus), Kraft, Widmann, Fiesel – Die A-Junioren des FV Ravensburg haben im Meisterschaftsrennen der Verbandsstaffel Süd wieder alle Trümpfe in der eigenen Hand. Da der Tabellenführer VfB Friedrichshafen in Rottenburg nur 2:2 spielte, kann der FV mit einem Sieg im Nachholspiel gegen den SSV Reutlingen (Donnerstag, 19 Uhr, in Ravensburg) wieder die Spitzenposition übernehmen. Der Titel und die damit verbundene Oberliga-Relegation sind also wieder in greifbarer Nähe. Ein wichtiger Schritt war der 8:1-Kantersieg beim abstiegsbedrohten Lokalrivalen FC Wangen. Schon vor der Pause schossen Mikail Bulut, Felix Widmann und Lorenz Held eine 3:1-Führung heraus. In den letzten 20 Minuten der Partie wütete Ravensburg dann nochmals vor Wangens Tor. Christian Halder, Marcel Fetscher, erneut Widmann und zweimal Felix Gaus trafen in nur 18 Minuten fünfmal.

A-Junioren Verbandsstaffel Süd: FV Olympia Laupheim – SV Weingarten 1:1 (1:1) – Tore: 0:1 Sergen Leyla (5.), 1:1 Andreas Radnick (23.) – SVW: Erber-Mauch – Margreiter, Jurisic, Schmid, Gerber, Dasdemir (78. Öner), Leyla, Boos, Schmitz, Passolt (78. Dauti), Valenti – Die A-Jugend des SV Weingarten hält sich in der Verbandsstaffel Süd vor der Abstiegszone. Zwei Zähler steht Weingarten vor dem ersten Abstiegsplatz. Neu-Ulm hat mit einem 2:0-Sieg aber Boden gutgemacht auf den SVW. Der Punkt beim Tabellensechsten Olympia Laupheim könnte für Weingarten im Kampf um den Klassenerhalt aber viel wert sein. Schon nach fünf Minuten brachte Sergen Leyla Weingarten in Laupheim in Front. Die Antwort der Hausherren ließ aber nicht lange auf sich warten: Andreas Radnick glich die Partie in der 23. Minute aus. Weitere Treffer blieben in der Folge aus.

B-Junioren Verbandsstaffel Süd: FV Ravensburg – FC Wangen 2:1 (0:0) – Tore: 1:0 Fabrizio Ardemani (45.), 2:0 Pierre Hodapp (50.), 2:1 unbekannt (75.) – FV: Divy – Fitz (41. Ardemani), Krafcsik (60. Rief), Maucher, Liebhardt, Flock, Leyla, Abt (69. Hornsby), Hodapp, Blaser, Reichle – Die B-Junioren des FV Ravensburg haben den zweiten Tabellenrang in der Verbandsstaffel Süd erobert. Im Lokalderby gegen den FC Wangen setzte sich der FV knapp mit 2:1 durch. Auf Augenhöhe ist die Partie in den ersten 40 Minuten gewesen. Chancen gab es auf beiden Seiten, Tore fielen bis zum Halbzeitpfiff jedoch keine. Das änderte sich im zweiten Durchgang – und zwar schnell. Der zur zweiten Halbzeit eingewechselte Fabrizio Ardemani rechtfertigte seinen Einsatz schon nach fünf Minuten mit dem Führungstreffer. Vorbereitet wurde das Tor von Pierre Hodapp. Der ließ in der 50. Minute das 2:0 folgen. Ardemani hatte kurz darauf Pech mit einem Lattentreffer. Ravensburg verpasste es, Wangen den K.-o.-Schlag zu versetzen. Der FC rappelte sich nochmals auf – und kam tatsächlich auf 1:2 heran (75.). Wangen versuchte daraufhin alles, den Erfolg rettete der FV aber über die Zeit.