A-Junioren des FV Ravensburg bestehen ihre Reifeprüfung

Die vergangenen Wochen in der Fußball-Oberliga sind für die A-Junioren des FV Ravensburg ernüchternd und hart gewesen. Es gab fünf Niederlagen am Stück mit einem Torverhältnis von 3:22. Etwas Aufheiterung brachte in dieser Phase nur der 11:0-Kantersieg im Verbandspokal beim VfB Friedrichshafen. Am vergangenen Sonntag schließlich gab es auch in der Oberliga wieder Grund zum Jubeln. Nach dem 4:2-Erfolg gegen den Tabellenzweiten FC 08 Villingen war die Erleichterung bei den Ravensburgern riesengroß. Eine große Sorge bleibt allerdings.

Warum dem Torwart nichts passieren darf

Trainer Jonathan Zimmerer rannte nach dem Schlusspfiff jubelnd aufs Feld, herzte seine Spieler und atmete durch. „Wir hatten vier ganz schwere Spiele, in Hollenbach haben wir zum Beispiel fünf saublöde Tore kassiert“, sagte der FV-Trainer. Gegen Villingen zeigte seine Mannschaft die wohl reifste Leistung dieser Saison. Ravensburg hielt als Aufsteiger gegen eine Topmannschaft nicht nur mit, sondern holte sich die drei Punkte und kletterte in der zweithöchsten A-Jugend-Spielklasse aus der Abstiegszone heraus.

Gegen Villingen lautete der Plan des FV-Trainers, dem Gegner durchaus häufig den Ball zu überlassen und tief und kompakt zu stehen. „Das haben die Jungs über das ganze Spiel sehr gut umgesetzt“, lobte Zimmerer. Früh im Spiel musste der FV allerdings einen kleinen Schockmoment überstehen. Nach einem Freistoß der Villinger blieb Ravensburgs Torwart Silas Heck liegen. Ihm darf allerdings nichts passieren – denn wie bei der ersten Mannschaft des FV und in der U23 gilt auch in der U19: es gibt derzeit nur einen fitten Torhüter. „Das ist langsam echt ein Problem und eine unentspannte Situation“, gab Zimmerer zu. Zumal Heck nach Spielschluss den Platz mit Schmerzen am linken Bein nur humpelnd verlassen konnte. Zuvor hatte der Schlussmann klasse gehalten.

Ein bisschen Glück gehört zum Sieg auch dazu

In der Frühphase der Partie riss Heck bei einem Schuss von Justin Proft schnell die Arme nach oben, in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit wehrte er den Kopfball von Drion Panxhaj stark ab, zudem bewahrte Heck seine Mannschaft eine Viertelstunde vor dem Ende mit einer Fußabwehr gegen Deni Velagic vor einem möglichen Rückstand.

Obwohl der FV in der ersten Halbzeit deutlich weniger Ballbesitz hatte, stand es kurz vor der Pause plötzlich 2:0. Kurz nachdem Villingens Proft einen Freistoß an die Latte geschossen hatte, konterte der FV sehenswert. Über Massimo Caltabiano kam der Ball zu Erijon Abdija, der Oleksandr Balazh ins Leere rutschen ließ und flankte. Nach der zu kurzen Kopfballabwehr von Panxhaj drosch Noah Hill den Ball zum 1:0 in den rechten Winkel. Kurz darauf gab es den nächsten sehenswerten Treffer: Niklas Bolgert schoss einen Freistoß über die Mauer unhaltbar ins Tor. Kurz vor der Pause fing sich Ravensburg nach einem Freistoß aber durch Damian Scherer ein unnötiges Tor ein – und hätte Heck nicht stark gehalten, wäre der Vorsprung zur Pause schon wieder weg gewesen.

Villingen schießt an die Latte, Ravensburg zwei Tore

In der zweiten Halbzeit war es aber zunächst ein Spiel auf ein Tor – in der 62. Minute glich Villingen durch Elias Braun verdient zum 2:2 aus. „In den vergangenen Wochen wären wir danach zusammengeklappt“, meinte Zimmerer. Nicht so dieses Mal: Der FV wehrte sich gegen den großen Druck der Villinger und hatte zudem das nötige Glück. Statt mit Gefühl versuchte es Lars Ludwig mit Gewalt und traf wieder nur die Latte. Kurz vor Schluss brachte Ravensburgs Tim Huß einen Freistoß in die Mitte, mit der Fußspitze besorgte Ajdin Durakovic das 3:2. Bei einem Konter in der Nachspielzeit erzielte Bolgert noch das 4:2. „Wenn wir alles reinschmeißen und abrufen, dann können wir gegen jeden gewinnen“, meinte Zimmerer. „Die Jungs haben heute mehr an ihre Qualität geglaubt.“ Das muss Ravensburgs U19 auch am Samstag (15 Uhr) beim Gastspiel beim VfR Aalen.