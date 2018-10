A-Jugend des FV patzt in Laupheim

Ein bitteres Wochenende für den Jugendfußball des FV Ravensburg. Sowohl die A-Junioren als auch die C-Junioren verloren mit 0:1. Einzig die U17 siegte in der Verbandsstaffel zu Hause gegen den SSV Ulm II mit 3:1.

A-Junioren Verbandsstaffel Süd: Olympia Laupheim - FV Ravensburg 1:0 (1:0) – Tor: Leo Baur (10.) – FV: Port, Biewer, Valtin, Huber, Scheiter, Özmen (54.Coskun), Hoffmann (82. Montero), Halder, Schmid, Hartmann (64. Schnell), Xhemajli (55. Fetic).

Mit der zweiten Niederlage hat sich der FV Ravensburg vorerst von der Tabellenspitze verabschiedet und muss sich mit Rang fünf zufrieden geben. Die Ravensburger fanden von Beginn an nicht ins Spiel und kassierten früh das 0:1 durch Leo Baur (10.). Die erste gute eigene Torchance erspielte sich der FV in Minute 13, die jedoch vom Laupheimer Torhüter vereitelt wurde. Es war kein spektakuläres Spiel, da Laupheim sehr defensiv im Spiel gegen den Ball agierte und der FV zu unkreativ war, sich durch diesen Abwehrverbund zu kombinieren. Mit sehr hohen Ballbesitzwerten erkämpften sich die Ravensburger in der 79. Minute eine letzte Großchance, welche allerdings auch aus fünf Metern Torentfernung ungenutzt blieb. Durch den Sieg hat die Olympia jetzt einen Punkt mehr als Ravensburg.

B-Junioren Verbandsstaffel Süd: FV Ravensburg – SSV Ulm 1846 II 3:1 (2:0) – Tore: 1:0 Lukas Pfister (14., FE), 2:0 Elion Kelmendi (38.), 3:0 Leandro Stehle (44.) – FV: Pialoudis, Olschewski (66. Moore), Gierer, Stehle, Mayer, Pfister, Ademi (48. Herold), Dick, Brecht, Kelmendi (62. Delic), Busch (40. Agbodemegbe).

Das Spiel zwischen dem FV Ravensburg und dem SSV Ulm begann in den ersten zehn Minuten relativ unspektakulär. Torraumszenen wahren nicht vorhanden, bis in der 13. Minute Gabriel Busch nach einem Eckball im Strafraum zu Fall kam. Den Elfmeter verwandelte Lukas Pfister zum 1:0. Die nächste Großchance folgte erst in der 27. Minute, als erneut Busch im Eins-gegen-eins am Torhüter scheiterte. Im direkten Gegenschlag wurde der SSV zum ersten und letzten Mal in der ersten Halbzeit torgefährlich, scheiterte jedoch nach schöner Flanke per Kopf an Leon Pialoudis, der überragend parierte. In der 38. Minute schlug der FV passend vor der Pause zu, Elion Kelmendi erziehlte nach sehenswerter Kombination über die rechte Seite das verdiente 2:0. Nach der Halbzeit gelang den Ravensburgern ein fulminanter Start durch Elion Kelmendi, der in der 41. Minute aber auch frei vor Ulms Keeper scheiterte. Drei Minuten später erhöhte Leandro Stehle ebenfalls im Eins-gegen-eins auf 3:0. Eine Minute vor Ende der regulären Spielzeit folgte der Ulmer Ehrentreffer. Der SSV-Stürmer tauchte nach schnellem Umschaltspiel mit zwei Spielern vor dem Tor des FV auf und traf zum 1:3. Am verdienten Sieg des FV Ravensburg änderte dies jedoch nichts mehr.

C- Junioren-Oberliga: Astoria Walldorf – FV Ravensburg 1:0 (0:0) – Tor: Pharis Robin Petrica (70+1.) - Aufstellung FV Ravensburg: Knittel, Jaufmann, Huss, Bolgert, Mahle, Kriegler, Neher, Mayr, Döberl, Birkenmaier, Gashaj, Lebika, R. Hertnagel, F. Hertnagel, Forstenhäusler, Nasic, Strunk.

Im Spiel gegen den Tabellenersten zeigte der FV eine starke Defensivleistung. Bis zur Nachspielzeit schaffte man es, den Gegner weitestgehend vom eigenen Tor fernzuhalten und gefährliche Torabschlüsse zu verhindern. Das Glück sollte allerdings nicht auf der Seite der Ravensburger sein – in der ersten Minute der Nachspielzeit landete eine unkontrollierte Bogenlampe von Pharis Robin Petrica im Tor der Blau-Weißen. ,,Solche Spiele bringen unsere Jungs aber auch weiter" meinte FV-Trainer Can Ünal. ,,Es ist ein großer Lerneffekt.“ Der FV bleibt vorerst auf Rang acht.