92 000 Besucher bei der Oberschwabenschau

Rund 92 000 Besucher haben in diesem Jahr die Oberschwabenschau besucht. Neun Tage lang hatten sich dazu zahlreiche Aussteller auf dem Messegelände rund um die Ravensburger Oberschwabenhalle präsentiert. Zum ersten Agrarfachtag am Mittwoch, einem neuen Angebot des Messeveranstalters, kamen etwa 1500 zusätzliche Besucher, teilt die Veranstaltergesellschaft live-in-Ravensburg mit.

Landmaschinen und Haushaltsgeräte kaufen, Handwerker und Händler kennenlernen, Tiere streicheln und Konzerte besuchen, Produkte ausprobieren und lecker essen: Die Oberschwabenschau hat beim 51. Mal einiges geboten. Messeleiter Stephan Drescher zog während der letzten Messestunden eine positive Bilanz: „Die Stimmung war rundum positiv und entspannt“, wird er in der Pressemitteilung zitiert. Die Statistik der Veranstalter zeige eine hohe Verweildauer, sprich, „die Besucherinnen und Besucher sind früh gekommen, außergewöhnlich lange dageblieben und haben den Tag hier verbracht“. Die Geschäfte bei den 612 Ausstellern und Gastronomen seien gut gelaufen.

Digitalisierung war Thema

Willi Schaugg, Geschäftsführer der Veranstaltungsgesellschaft live-in-Ravensburg, ist mit der Messe ebenfalls zufrieden: „Typisch Oberschwabenschau ist es ja, dass wir die bunte Verbrauchermesse kombinieren mit der kompetenten Fachmesse für Landwirtschaft. Das hat sich auch 2018 wieder sehr gut ergänzt. In der Landwirtschaft ist Digitalisierung derzeit das große Thema“, wird er in der Pressemitteilung zitiert. Mit dem neuen Agrarfachtag am Messe-Mittwoch habe man eine neue Plattform für den fachlichen Austausch geschaffen, die gut angekommen sei. Daran will der Messeveranstalter 2019 anknüpfen.

Als Aussteller bewertet Christoph Neyer von Landtechnik Neyer das ähnlich: „Wir finden das sehr sinnvoll, dass die Messe einen weiteren Tag speziell für Landwirte organisiert hat. Und das hat auch gezogen! Wir haben mit dem Agrarfachtag einen Tag hinzugewonnen, an dem unser Fachpublikum aufs Messegelände kommt.“

Auch die Aussteller der Verbrauchermesse ziehen eine positive Bilanz. Peter Fiedel gehört zum Team der Schreinerei Walch, die erstmals ein Tiny House gezeigt hatte. Zwei Tiny Houses seien direkt auf der Messe verkauft worden, mit einigen anderen Interessenten werde man die Gespräche nach der Oberschwabenschau vertiefen.

Auch viele Messe-Traditionen wurden heuer wieder gepflegt. Zu erleben war dies beispielsweise bei der Sonderschau „Der grüne Pfad“ mit Moderator Dirk Polzin: Zum Mittagessen servierte er jeden Tag Live-Musik, Blasmusik und Schlager. „Wir hatten immer volles Haus, alle Tische besetzt“, berichtet er. Es sei jeden Mittag ein Preis ausgelobt worden für den ‚Gast des Tages‘. Gekürt wurde, wer am engagiertesten mitgegangen ist.

Parkplatz ab Ende Oktober frei

Von Montag an wird bis Ende Oktober abgebaut, danach steht das Areal rund um die Oberschwabenhalle wieder komplett als öffentlicher Parkplatz zur Verfügung. Und weil nach der Messe vor der Messe ist, sammelt das Team im Messebüro bereits Anmeldungen von Ausstellern für die Oberschwabenschau 2019.