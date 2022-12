9000 Höhenmeter Radfahren und Gutes tun

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eine sportliche Herausforderung annehmen und gleichzeitig etwas Gutes tun war die Idee von Sebastian Schäfer. Anfang Oktober startete er mit Unterstützung des Radfahrervereins Weingarten die Challenge „Everesting“ am Höchsten, für die mit dem Rad insgesamt 9000 Höhenmeter zu stemmen sind. Anfang Oktober startete er in aller Früh bei Nebel, um den Höchsten hoch, runter und wieder hoch zu fahren. Insgesamt 31 Mal musste er den Höchsten erzwingen, um auf die 9000 Höhenmeter zu kommen. Viele Zuschauer feuerten ihn an, vor allem, als sich am Nachmittag die Sonne zeigte. Bei diesem Radfahr-Event gab es einen Kuchenverkauf, über dessen Einnahmen die Kinderstiftung Ravensburg unterstützt wurde. Die 330 Euro soll Kindern in der Region zugutekommen und ihnen Chancen ermöglichen. Die Kinderstiftung Ravensburg beglückwünscht Sebastian Schäfer für die großartige sportliche Leistung und freut sich sehr über die Spende, die insbesondere im Projekt „fit for cycling“ für Kinder im Schussental eingesetzt wird.