9-Euro-Ticket für Bus und Bahn? Leser von Schwäbische.de reden Klartext

Die Bundesregierung will ab dem 1. Juni und bis August vergünstigte Monatstickets für Bus und Bahn für 9 Euro anbieten. Das gilt auch für bisherige Abonnenten.

Das Ticket gilt bundesweit für den Nahverkehr. Theoretisch ist es also möglich, damit von Friedrichshafen nach Sylt zu fahren. Es ist allerdings nicht in den Fernverkehrszügen der Deutschen Bahn wie ICE, IC oder EC gültig.

Der Bund will den Ländern dafür 2,5 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Die Länder sehen bei der Finanzierung allerdings noch Nachbesserungsbedarf - darüber wird aktuell weiter gerungen.

Die Verbraucher sollen mit dem Ticket angesichts der stark gestiegenen Energiepreise entlastet werden. Gleichzeitig soll der günstigere Nahverkehr dazu führen, dass weniger Auto gefahren wird. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) sieht im 9-Euro-Ticket einen Anreiz für eine dauerhafte Nutzung von Bussen und Bahnen.

Klima- und Umweltschützer halten eine stärkere Verschiebung des Flug- und Autoverkehrs auf Bahn, Bus und Fahrrad für notwendig, um die Co2-Emissionen bei der Mobilität sowie die Belastung durch Abgase und Reifenabrieb zu senken.

Es gibt aber auch Kritik: Die Nahverkehrsverbünde bemängeln die geringe Vorbereitungszeit. Sie befürchten überfüllte Züge und Bahnhöfe in der Urlaubssaison.

Wir haben deshalb die Leser von Schwäbische.de gefragt: Wie finden Sie das 9-Euro-Ticket für Bus und Bahn? Werden Sie es selbst nutzen – privat oder auch beruflich?

Eine Auswahl der Kommentare, die uns über Schwäbische.de und unsere Seiten bei Facebook erreicht haben:

Das Ticket bringt mir gar nichts.

Ansgar A.: Da ich auf dem Land wohne, bin ich auf meinen Pkw angewiesen, da der Nahverkehr nicht durchgängig vorhanden ist (nicht existiert) und deshalb gar nicht infrage kommen kann. Das Ticket bringt mir also gar nichts. Generell finde ich den Ansatz aber gut.

Ich glaube nicht, dass anschließend mehr Menschen die Bahn bevorzugen werden.

Peter R.: Das gilt somit für die Ferienzeit. Das macht dann ein falsches Bild vom sonstigen Fahrplan. Ich glaube nicht, dass anschließend mehr Menschen die Bahn bevorzugen werden, da sie während der vergünstigten Zeit total gestresst werden.

Das 9€-Ticket ist schon mal ein Anfang.

Mimi K. via Facebook: Das wird viele Menschen zum Umsteigen bringen. Und es sollte der Bahn und den Kommunen endlich klarmachen, dass der öffentliche Nahverkehr einfach viel zu teuer ist. Ein 365 € Ticket für ein Jahr - das wäre die beste Lösung. Das 9€-Ticket ist schon mal ein Anfang.

Ich kaufe das Ticket auf jeden Fall.

Walter D.: Gute Idee, einen Versuch ist es wert. Ich kaufe das Ticket auf jeden Fall.

Für uns als Bahnpersonal eine absolute Zumutung.

Nicole B. via Facebook: Als Zugbegleiterin graut es mir vor diesen drei Monaten. Dieses Ticket ist eine nette Idee, aber nicht ansatzweise durchdacht. Dazu der Zeitraum: Urlaub, Sommerferien, Fahrradverkehr usw. Für uns als Bahnpersonal eine absolute Zumutung. Die Stimmung ist aufgrund von Corona, Maskenpflicht etc. aufgeheizt genug. Tagtägliche Diskussionen und Beschimpfungen stehen im Moment an der Tagesordnung. Mit diesem Ticket wird sich die Stimmung kaum bessern.

Der reguläre Preis ist eines der größten Abschreckmittel für den ÖPNV.

Helmut R.: Für mich als Pendler ist das eine sehr gute Sache. Was mich hierbei nur stört, ist die Befristung auf drei Monate und keinerlei Aussichten auf zukünftige Pläne für kostengünstigen ÖPNV. Daran sollte/ muss man arbeiten, um auch auf Weitsicht die Menschen zu gewinnen. Denn seien wir doch mal ehrlich. Der reguläre Preis ist eines der größten Abschreckmittel für den ÖPNV. Und natürlich die schlechte Zuverlässigkeit der DB. Wer eine Prestige-Strecke (München-Lindau) elektrifiziert und gleichzeitig diese nur eingleisig baut, ohne Ausweichgleise, der versteht seinen Job eher mäßig.

Preis ist etwas zu wenig

Josef H: Der Preis ist etwas zu wenig, 15.- € wären auch für jeden Bürger akzeptabel.

Für das "private Vergnügen" finde ich es einfach eine Steuerverschwendung.

Juli K. via Facebook: Ich finde es sehr schade, dass genau die drei Monate gewählt wurden, in denen man wettertechnisch auch gut mit dem Fahrrad fahren kann. Außerdem ist der August ein Urlaubsmonat. Hier wird das Ticket höchstens genutzt, um privat rumzureisen. Für das "private Vergnügen" finde ich es einfach eine Steuerverschwendung.

Das 9-€ Ticket sehe ich als Anreiz, mal über Alternativen zum Auto nachzudenken.

Hans-Peter B.: Ich pendle nach der nun erfolgten Elektrifizierung der Südbahn seit diesem Jahr wieder per Bahn zu meiner Arbeitsstätte an den Bodensee. Meine gewöhnliche Fahrstrecke ist in aller Regel Aulendorf - Langenargen und zurück. Das Abo-Ticket kostet in der Premiumversion 125.- €, 25 € werden durch meinen Arbeitgeber (Land BW) erstattet. Die letzte Meile von und zum Bahnhof lege ich mit einem E-Scooter zurück, der darf kostenlos mitbefördert werden. Meine Pendelzeit erhöht sich dadurch täglich um 50 min. Darüber hinaus nutze ich das Ticket öfter mal an den Wochenenden für die Fahrten zum Shoppen nach RV oder FN, oder als Transportmittel für unsere Räder zu weiter entfernten Radnetzen im bodo-Tarifgebiet. Da ich sehr früh pendle, sind die Verbindungen z. Zt. vielleicht mit max. 30 Prozent auf meiner Strecke ausgelastet - trotz Preisexplosion beim Kraftstoff usw. Ich finde das unverständlich. Nahezu alle meine Kolleginnen und Kollegen kommen allein fahrend mit dem Kfz zur Arbeit. Darunter auch Leute mit einem Arbeitsweg von unter fünf Kilometern. Ferner sehe ich nahezu in jedem Auto, das mir morgens begegnet, nur Einzelpersonen am Steuer. Das 9-€ Ticket sehe ich als Anreiz, mal über Alternativen zum Auto nachzudenken. Neben dem politischen Willen stellt allein die Frage nach der Logistik beim Netz des ÖPNV, der Beschaffung und Unterhalt der Transportmittel durch die Bahn etc. die Hürde dar. Kürzlich las ich in einem Artikel, dass die deutschen Verbraucher angefangen haben, ihren Konsum an die geänderten Verbraucherkosten anzupassen - sprich: Lebensmittel, Heizen, Freizeitverhalten usw. Das Nutzungsverhalten beim Auto eher nicht. Des Deutschen liebstes Kind halt. Kurz und gut - ich finde das Ticket als Einstieg in die Mobilitätswende gut. Wenn ÖPNV und Politik die Weichen JETZT richtig und schnell umlegen, dann könnte das eine Win-win-Situation werden. Wenn nicht, dann rennen alle nach ärgerlichen drei Monaten in überfüllten Zügen und Bussen wieder in die hauseigene Garage und starten erneut in die benzinbetriebene Zeit.

Die Bahn hat ja auch so ihre Tücken mit Pünktlichkeit und Komfort.

Gisela D. via Facebook: Wenig durchdacht! Im ländlichen Raum sind viele Busunternehmen und Strecken eben privat. Da gibt es nicht mehr Fahrzeuge, geschweige denn mehr Personal. Es werden sowieso schon mehr Zugführer gesucht und die Bahn hat ja auch so ihre Tücken mit Pünktlichkeit und Komfort. Um manche Bahnhöfe macht man lieber einen großen Bogen. Nachts Toiletten zu, Warteräume überfüllt oder nicht vorhanden. Sicherheitsgefühl gleich null.

Nicht durchdacht das Ganze und sehr unfair.

Corinna M.: Was genau bringt mir ein günstiges Ticket für den öffentlichen Nahverkehr, wenn ich diesen nicht nutzen kann, weil es ihn schlichtweg nicht gibt? In der Stadt, kein Thema, mag das sicher eine gute Idee sein. Aber Leute, die auf dem Land leben, schlechte oder gar keine Anbindung haben, sind auf das Auto angewiesen. Somit sind wieder ganz klar Menschen mit guter Anbindung im Vorteil. Die bekommen das 9-Euro-Ticket, den Zuschuss für Energie. Und müssen das Auto, falls überhaupt vorhanden, eh schon nicht immer so weit fahren um arbeiten gehen zu können. Wenn man auf das Auto angewiesen ist und pro Arbeitsweg 30 Kilometer und mehr hat, guckt man in die Röhre. Nicht durchdacht das Ganze und sehr unfair.

Hilfe, die ankommt!

Cathy D. via Facebook: Endlich eine Hilfe, die direkt ankommt!

Auf einen Versuch ankommen lassen

Andrea A. via Facebook: Ich fahre sonst nie Zug, ich würde es mit dem Ticket auf einen Versuch ankommen lassen.

Leider noch unentschieden.

Hermann S.: Das ist eine gute Werbeaktion für den ÖPNV. Eine Verbindung zu den steigenden Ölpreisen sehe ich nicht. Der allführsorgende Staat braucht uns Bürger nicht zu subventionieren. Ob sich die leeren Busse füllen lassen, die hier im ländlichen Raum im Stundentakt unterwegs sind, wird sich zeigen. Bisher ist das ein großes Zuschussgeschäft, obwohl ich für sieben Kilometer zuletzt € 3,60 bezahlt habe. Resümee: leider noch unentschieden.

Keine Lust auf überfüllte Züge und Busse.

Teresia N.: Werde das nicht nutzen, keine Lust auf überfüllte Züge und Busse. Danke. Sehe schon die Leute wie in Indien an den Zügen hängen.