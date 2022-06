Vielfahrer in Ravensburg zweifeln an Wirkung von 9-Euro-Ticket

Zur Premiere des 9-Euro-Tickets haben sich Bernadette Steidle aus Mochenwangen und ihre Kollegin extra freigenommen. „Wir machen uns heute einen richtig schönen Tag in Konstanz“, sagt Steidle als sie im Ravensburg am Mittwochmorgen auf den Regio-Bus wartet. Doch die Mehrzahl der Fahrgäste, die in Ravensburg anzutreffen sind, sind Pendler und fahren sowieso täglich mit Bus und Bahn.

Mit dem 9-Euro-Ticket will die Bundesregierung Bürger angesichts der Inflation entlasten, aber auch den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel attraktiver machen. Ob das gelingt, da sind einige Pendler in Ravensburg skeptisch.

Bernadette Steidle hat sich für einen Ausflug mit dem 9-Euro-Ticket am Premierentag extra frei genommen. (Foto: Lena Müssigmann)

Aus Biberach wäre Fahrt mit dem Auto „Blödsinn“

Die Bahnsteige 2 und 3 am Ravensburger Bahnhof sind am Mittwochmorgen voll. In den Zügen wäre um diese Zeit aber noch Platz für mehr Fahrgäste, sagt Andreas von Heyking (46 Jahre), der seit zehn Jahren aus Biberach mit der Bahn zur Arbeit nach Ravensburg pendelt.

Andreas van Heyking pendelt aus Biberach nach Ravensburg. (Foto: Lena Müssigmann)

Ob der gesenkte Preis Anreiz für Autofahrer ist, jetzt doch Öffentliche Verkehrsmittel zu nehmen, bezweifelt er: „Wo es geschickt ist, fahren die Leute schon jetzt Bus und Bahn. Aus Biberach wäre es zum Beispiel Blödsinn mit dem Auto zu fahren.“ Denn das sei teurer und zeitaufwendiger, sagt er. „Wer allerdings eine halbe Stunde braucht, um überhaupt mal zum Bahnhof zu kommen, der fährt auch für 9 Euro nicht mit dem Zug“, ist er überzeugt.

Ausfallende Züge könnten Neukunden abschrecken

In Radklamotten steigt Deni Kinz (49) in Ravensburg aus dem Zug. Er kommt aus Altshausen und hat am Morgen schon einen Zugausfall erlebt – von seinem Startbahnhof bis Aulendorf musste er deshalb erst mal mit dem Rad fahren. Das komme häufiger vor. Deshalb befürchtet er: Wer jetzt wegen des 9-Euro-Tickets das Zugfahren ausprobiert, werde bald genervt abwinken. Außerdem findet er die Gießkannen-Methode, mit der die Vergünstigung verteilt wird, falsch: „Ich sehe im Zug Menschen mit teuren E-Bikes, die könnten sich das Monatsticket leisten“, sagt er. Er hätte es besser gefunden, wenn die 9-Euro-Fahrkarte nur denen zugute kommt, die wenig Geld haben.

Der Ravensburger Bahnsteig war am Mittwochmorgen voll, nach Einschätzung eines Lokführers aber vergleichbar mit sonstiger Auslastung. (Foto: Lena Müssigmann)

Die Vergünstigung kommt bei vielen Pendlern, die am Morgen mit der „Schwäbischen Zeitung“ sprechen, ohnehin nicht direkt an, sondern bei ihrem Arbeitgeber. Denn der bezahlt ihnen das Monatsticket sowieso. Und wer mit Bus und Bahn zur Arbeit fährt, macht das oft schon seit Jahren – aus ökologischer Überzeugung oder weil es praktischer oder günstiger ist – auch ohne 9-Euro-Ticket.

Forderung: Mehr Waggons, bessere Verbindungen

„Ich hoffe, dass der Preis es vielen Leuten leichter macht, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen“, sagt jedoch Ilka Koppel (40), die am Busbahnhof wartet. Sie arbeitet für die Pädagogische Hochschule in Weingarten und ist dienstlich in ganz Deutschland unterwegs. Daher hat sie den direkten Vergleich: In Großstädten werde mit größerer Selbstverständlichkeit Bus und Bahn gefahren. In der Region sei das Angebot „eher mäßig“. Deshalb müsse auch daran dringend gearbeitet werden. Außerdem seien die Züge zu Stoßzeiten schon jetzt übervoll. Sie fährt häufig von Baienfurt-Niederbiegen Richtung Ulm und abends zurück. „Ich hoffe, dass dort mehr Waggons eingesetzt werden“, so Koppel.

Ilka Koppel kennt bessere Verbindungen aus Großstädten und fordert eine Verbesserung auch für die Region Oberschwaben. (Foto: Lena Müssigmann)

Tatsächlich sollen die Kapazitäten in Öffentlichen Verkehrsmitteln zum Start des Sondertickets auch in Baden-Württemberg ausgeweitet werden, wie die Bahn mitteilte. Es werde sich insbesondere am langen Pfingstwochenende zeigen, ob man der zu erwartenden starken Nachfrage gewachsen sei, heißt es vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen.

Frau aus Baindt ist Buspendlerin seit 38 Jahren

Auf einem Bussteig in Ravensburg steht auch Cornelia Burkhard (56) aus Baindt, die seit 38 Jahren Buspendlerin ist. Für die Fahrt zur Arbeit in Berg besitzt sie eine Jahreskarte und muss einmal in Ravensburg umsteigen. „Ich verstehe nicht, dass nicht mehr Leute Bus und Bahn in Anspruch nehmen“, sagt sie. Stattdessen müsse mancher Arbeitgeber viel Geld für immer neue Erweiterungen von Parkplätzen ausgeben. Das Busfahren habe sie sich ausgesucht, weil der Arbeitsweg mit dem Auto zu teuer wäre.

Seit 38 Jahren pendelt Cornelia Burkhard aus Baindt mit dem Bus zur Arbeit nach Berg. (Foto: Lena Müssigmann)

Eine Sache ärgert sie aber am Busfahren: Die Verbindungen seien nicht optimal aufeinander abgestimmt. Abends müsse sie jedes Mal rennen, um beim Umstieg von einer Linie auf die andere ihren Anschlussbus zu bekommen. Verpasst sie ihn, muss sie 30 Minuten warten. Sie wünscht sich eine deutlich engere Taktung, die es auch schon einmal gegeben habe, die aber dann auf das heutige Maß reduziert worden sei.

Rentner wollen das Auto im Juni jetzt stehen lassen

Burkhard berichtet außerdem von ihren Eltern, beide Rentner, die häufig miteinander nach Ravensburg fahren – bisher mit dem Auto, weil die Bustickets teurer sind als das Parken. Die beiden freuten sich nun über die 9-Euro-Fahrkarte, sagt sie. „Die waren noch mal einkaufen, jetzt bleibt das Auto stehen, im Juni wird nur noch Bus gefahren.“

Am Ravensburger Bahnhof waren viele Pendler mit ihrer Monatskarte unterwegs, für die jetzt nur 9 Euro fällig werden. (Foto: Lena Müssigmann)

Freude macht die Aktion auch der eingangs erwähnten Ausflüglerin Bernadette Steidle und ihrer Kollegin Cordula Zwick. Steidle bezeichnet sich selbst als „Animateurin“ an ihrer Arbeitsstelle, was die Nutzung des ÖPNV angeht. Sie selbst fährt – obwohl es länger dauert als die Autofahrt – aus Gründen des Umweltschutzes mit der Bahn nach Weißenau, wo sie ein Fahrrad deponiert hat und den Rest des Wegs zur Arbeit im Gewerbegebiet Mariatal zurücklegt. Ihre Kollegin Zwick hat sie für den Aktionszeitraum überzeugt: Zwick will mit dem 9-Euro-Ticket, das sie sich jetzt für den Ausflug gekauft hat, auch öfter zur Arbeit fahren. Noch leichter würde ihr das fallen, wenn es mehr Direktverbindungen mit dem Bus aus Ravensburg ins Gewerbegebiet Mariatal gäbe, damit sie und andere Arbeitnehmer der Bus zur echten Alternative wird.