89-jährige Autofahrerin durchbricht Garagentor

Beim Rückwärtsfahren hat eine 89-jährige Autofahrerin am Donnerstag die Pedale ihres Automatikfahrzeugs verwechselt. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall gegen 10.35 Uhr vor einer Garage eines Mehrfamilienhauses in der Gartenstraße in Ravensburg. Dabei beschleunigte das Fahrzeug und durchbrach das Garagentor. Erst in der Garage kam das Auto, das noch seitlich gegen einen Betonpfeiler geprallt war, zum Stehen.

Während die Autofahrerin unverletzt blieb, entstand an ihrem Wagen ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Der Schaden am Gebäude beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Das nicht mehr fahrbereite Auto wurde von einem Abschleppunternehmen abtransportiert.