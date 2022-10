85-Jährige übergibt in Ravensburg fünfstellige Geldsumme an Betrüger

Erneut hat am Mittwoch eine Welle sogenannter Schockanrufe die Region überrollt. Wie das Polizeipräsidium Ravensburg mitteilt, wurden insbesondere im Schussental etliche meist ältere Bürger von den Betrügern telefonisch kontaktiert.

Dabei gaukelten die Tatverdächtigen den Angerufenen vor, eines ihrer Kinder oder Enkel habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und müsse nun gegen Bezahlung einer Kaution vor einer Inhaftierung bewahrt werden. Die meisten Angerufenen erkannten die Betrugsmasche und legten auf.

Eine 85-Jährige wurde jedoch durch die geschickte und perfide Gesprächsführung der Täter so sehr getäuscht und unter Druck gesetzt, dass sie sich zum vereinbarten Treffpunkt in der Innenstadt von Ravensburg begab und einem angeblichen Mitarbeiter des Amtsgerichts Bargeld im niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich übergab. Der Unbekannte telefonierte während der Übergabe und ging zu Fuß in Richtung Herrenstraße weiter.

Die Polizei sucht Zeugen der Geldübergabe

Der Tatverdächtige wird als 35 bis 40 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und von stämmiger Figur beschrieben. Er hatte mittelblondes kurzes Haar und trug eine Jeans sowie eine dunkelblaue Jacke. Zeugen der Geldübergabe, die ungefähr um 15 Uhr im Bereich der Roßbachstraße vor einer Bankfiliale stattgefunden hat, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07541/7010 bei den Ermittlern der Kriminalpolizei Friedrichshafen zu melden.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor dieser dreisten Betrugsmasche, bei der sich die Täter die emotionale Not ihrer Opfer zunutze machen und leider auch oft erfolgreich sind. Dabei werden nicht ausschließlich Senioren Opfer dieser Taten.

Die Polizei rät sofort aufzulegen, wenn man einen derartigen Anruf erhält, und sich unter den bekannten Rufnummern an die Angehörigen zu wenden. Zudem sollte die Polizei eingeschaltet werden, wenn Zweifel an der Echtheit des Anrufs bestehen.

Weder Polizei noch Staatsanwaltschaft noch Amtsgericht fordern telefonisch Bargeld oder Wertgegenstände als Kaution zur Verhinderung einer drohenden Haft. Sollten man dennoch Opfer eines Betrugs geworden sein, sollte umgehend Anzeige bei der nächsten Polizeidienststelle erstattet werden.