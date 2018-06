Auf der Vorfahrtstraße wähnte sich ein 85-jähriger Autofahrer, der am Dienstagmorgen gegen 7.40 Uhr die Ganterhofstraße im Gewerbegebiet Erlen in Richtung Theodor-Krumm-Straße befuhr. Laut Polizeibericht achtete er an der Einmündung der Helmut-Vetter-Straße nicht auf einen von rechts kommenden, bevorrechtigten 49-jährigen Autofahrer. Bei der Kollision der Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro.