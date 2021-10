84-Jähriger verwechselt Gas und Bremse

Die Verwechslung des Gas- und des Bremspedals hat am Donnerstagmorgen eine unkontrollierte Autofahrt im Ravensburger Blumenweg zur Folge gehabt.

Der 84 Jahre alte Renault-Fahrer wollte laut der Polizei in einen Parkplatz auf Höhe des Friedhofes einparken, als er statt zu bremsen Gas gab und mit seinem Wagen gegen die Friedhofsmauer steuerte. Neben der Mauer touchierte er auch einen Skoda, der in der daneben befindlichen Parklücke stand. Nach der Kollision mit der Mauer setzte der Senior zurück und fuhr ebenso unkontrolliert durch den Vorgarten eines Anwohners, bevor er an einer Wand im Nachbarsgarten zum Stehen kam.

Durch die Kollision mit der Wand wurde eine Lampe beschädigt. Insgesamt verursachte der 84-Jährige einen Schaden in Höhe von etwa 9500 Euro. Eine Meldung an die Führerscheinstelle wurde veranlasst.