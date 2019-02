84-jähriger Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Eine leicht verletzte Person sowie etwa 300 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Sonntag gegen 22 Uhr auf der Kreuzung Georg-/Charlottenstraße. Ein 84-jähriger Fahrradfahrer befuhr laut Polizeibericht den Gehweg entlang der Charlottenstraße in Richtung Busbahnhof, missachtete das rote Licht an der Ampel und kollidierte mit einem aus der Georgstraße herannahenden 24-jährigen Autofahrer. Der durch den Aufprall gestürzte und verletzte Radfahrer musste an der Unfallstelle durch einen hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt werden.