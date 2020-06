84-jährige Frau wird bei Unfall verletzt

Bei einem Auffahrunfall in der Jahnstraße in Ravensburg ist am Montagnachmittag eine 84-jährige Mitfahrerin in einem beteiligten Renault Megane leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall um kurz vor 16 Uhr. Der 46-jährige Renaultfahrer musste am Anfang der Jahnstraße vor dem dortigen Fußgängerüberweg verkehrsbedingt abbremsen. Hinter ihm fuhr ein Ford Focus, dessen Fahrer nicht genügend Sicherheitsabstand einhielt und nicht mehr bis zum Stillstand abbremsen konnte. Deshalb prallte sein Wagen gegen das Heck des Renaults.

Dabei verletzte sich die Renault-Mitfahrerin leicht. Die 84-Jährige musste im Krankenhaus ambulant behandelt werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 4500 Euro.