8000 Euro Schaden nach Parkrempler

Beim rückwärts Ausparken hat ein 87-jähriger Mercedesfahrer am Donnerstagnachmittag in der Abt-Michler-Straße in Ravensburg ein parkendes Auto, ebenfalls Mercedes, übersehen. Bei dem kräftigen Rempler entstand an den beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von jeweils rund 4000 Euro.