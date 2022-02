Volkshochschulen in Ravensburg und Weingarten bieten 800 Kurse an

Die Volkshochschulen Ravensburg und Weingarten haben ihr gemeinsames Programm für das Frühjahrsemester vorgestellt. Die Rede ist von rund 800 Angeboten.

Die Volkshochschule Ravensburg hat über 450 Kurse geplant. Die VHS Weingarten hat ein Angebot von rund 350 Veranstaltungen. Gemeinsamer Semesterstart ist am Montag, 7. März.

Viele gemeinsame Kurse

Im nächsten Semester bieten die beiden Volkshochschulen zahlreiche gemeinsame Kurse an: Der sechsteilige Zertifikatskurs „Klimafit“ beschäftigt sich mit den Grundlagen, Ursachen und Folgen des Klimawandels. Zudem können sich ehrenamtlich Tätige in einem Workshop mit dem Thema „Ehrenamtliche bloggen: Warum Ihr Verein einen Blog braucht und wie Sie erfolgreich damit starten“ beschäftigen.

Folgende Highlights gibt es an der VHS Ravensburg: „Wir werden im Sommer wohl wieder auf Reisen gehen können. Darum findet auch die Exkursionsreihe „Geschichte gemeinsam (er-)fahren, die im Rahmen des Bundesprogrammes „Demokratie leben!“ durchgeführt wird, im Frühjahr wieder statt. Es geht zur Insel Reichenau und nochmals zum Campus Galli in Meßkirch“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Minicamper selber bauen oder Yoga für Kinder

Als Mittel gegen das Fernweh bietet die VHS eine kulinarische Weinreise durch Italien an. Wer seine Italienischkenntnisse verfeinern will, kann Kurse in Grammatik buchen. Wenn jemand verreisen möchte und ein gewisses handwerkliches Verständnis mitbringt, dann kann er an der VHS lernen, wie man seinen eigenen Minicamper bauen kann. Man kann aber auch aufs Auto verzichten und an einer der Betriebsbesichtigungen oder Wanderungen in der Umgebung teilnehmen, heißt es in der Pressemitteilung der beiden Volkshochschulen. Wer dagegen lieber quer durchs Gelände radeln möchte, kann einen Mountainbikekurs belegen, in dem er die richtige Fahrtechnik vom Profi vermittelt bekommt.

Der Gesundheitsbereich der VHS Ravensburg hat ebenfalls einige neue Angebote bereitgestellt: Für Entspannung sorgen Massageübungen, Meditation, Klangschalen und Nordic Walking. Es gibt Yogakurse für Kinder und Erwachsene, für den Rücken und sogar in den Alpen.

Internationale und lokale Küche

Das von „Demokratie leben!“ geförderte Veranstaltungsformat „Tabakh“ wird im Frühjahr ebenso fortgesetzt. An weiteren zwei Abenden kochen syrische und deutsche Frauen gemeinsam ein arabisches Abendessen. Nicht nur arabische Spezialitäten, sondern auch japanische und chinesische sind im Kursangebot der VHS enthalten – ebenso wie die süddeutschen Klassiker Seelen und Laugenwecken.

Im Bereich Deutsch als Fremdsprache wendet sich ein neues Kursangebot an Au-pairs, die zwar schon über Deutschkenntnisse verfügen, aber keinen Zugang zu Integrationskursen haben, und die daheim nach vier Monaten die Sprachprüfung Deutsch-Test für Zuwanderer ablegen möchten. Das Sprachangebot der Volkshochschule Ravensburg ist breit gefächert und umfasst auch im Frühjahr 23 verschiedene Sprachen.

Immer mittwochs von 12 bis 13.30 Uhr wird in der Geschäftsstelle der VHS, Gartenstraße 33, die kostenfreie Sprechstunde „Erste Hilfe digital“ angeboten. Dort gibt es eine fachkundige Beratung zu allen technischen oder Anwenderfragen.

Digitale Pilotvolkshochschule

Die Volkshochschule Weingarten startet in das Sommersemester als „Digitale Pilotvolkshochschule“. Nach der Ernennung im Herbst 2021 durch das Kultusministerium findet sich nun eine erste Veranstaltung hierzu im Programm wieder. Zahlreiche kostenfreie digitale Angebote werden 2022 innerhalb eines landesweiten Verbunds von sechs Volkshochschulen folgen.

Besondere Berücksichtigung finden im Frühjahr und Sommer Themenbereiche wie nachhaltige Entwicklung, globales Lernen und die Umweltbildung. So können die kleinen VHS-Gänger einen Nachmittag auf dem Bauernhof erleben, die erwachsenen Teilnehmenden sich mit der E-Mobilität im Labor der RWU auseinandersetzen oder interessante Aspekte rund um Wetter und Klima erfahren. Auch der Insektenschutz steht im Fokus.

Besonderer gesellschaftlicher Bedeutung kommt dem Schwimmen lernen zu, zumal die pandemiebedingten Schließungen der Bäder in der Region zusätzlichen Bedarf ausgelöst haben. Aus diesem Grund wird die VHS erneut Schwimmkurse für Kinder anbieten. Zwar sind die angebotenen Kapazitäten bereits weiterstgehend erschöpft, eine Anmeldung ist aber auf der Warteliste möglich.

Sport und Fremdsprachen

Im Gesundheitsbereich der Volkshochschulen gibt es unter anderem neue Online-Yoga-Angebote, beispielsweise speziell für Mamas,und erneut Lauf- und Mountainbikekurse an der frischen Luft. Nach dem großen Erfolg der Kinderkurse auf dem Rad findet sich nun auch erstmals ein Erwachsenenkurs im Programm wieder.

Im Bereich des Essens greift die VHS Trends auf und bietet Veranstaltungen zu basischem Essen oder zu glutenfreiem Backen an. Außerdem sind mehrere Stand-Up-Paddling-Kurse auf dem Bodensee und ein Golfkurs für Anfänger im Programm.

Deutschkursinteressenten können auch 2022 einsteigen. Eine Beratung vorab ist weiterhin möglich. Auch bereits vorhandene Sprachkenntnisse können aufgefrischt werden. Ein Einstieg in Kurse in Englisch, Französisch, Italienisch, Latein, Portugiesisch, Russisch oder Spanisch ist möglich. Neue Anfängerkurse gibt es in Englisch, Italienisch und Spanisch.