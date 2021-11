80-Jähriger verursacht Auffahrunfall in der Schmalegger Straße

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 16.30 Uhr in der Schmalegger Straße bei Ravensburg ereignet hat. Ein 80-jähriger Opel-Fahrer erkannte zu spät, dass eine 59-jährige Smart-Fahrerin an der Kreuzung mit dem Karl-Erb-Ring verkehrsbedingt wartete und fuhr auf. Durch die Kollision wurde der Smart auf die Gegenfahrbahn geschoben und prallte dort gegen den VW einer entgegenkommenden 69-Jährigen. Die 74-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers wurde laut Polizeibericht durch die Wucht des Aufpralls leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Sowohl der Smart als auch der Opel mussten vom Abschleppdienst aufgeladen werden.