Gestürzt ist laut Polizeibericht eine Passantin, nachdem sie am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr in der Eisenbahnstraße von einer Autofahrerin touchiert wurde. Die 80 Jahre alte Smart-Fahrerin übersah die 65-jährige Fußgängerin beim rückwärts Ausparken. Diese erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen. Am Auto entstand kein Schaden.