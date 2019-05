80-jähriger fällt auf Enkeltrick rein

Opfer eines Enkeltrickbetrugs ist ein 80-jähriger Mann aus Ravensburg geworden, der am Donnerstag zwischen 10 und 11.30 Uhr von einer angeblichen Verwandten angerufen und um Geld gebeten worden ist. Das teilt die Polizei mit.

Die Anruferin gab an, finanzielle Schwierigkeiten beim Kauf einer Wohnung zu haben, weshalb sie nun Bargeld in Höhe von 10 000 bis 15 000 Euro benötige. Ein Notar würde später das Geld bei ihm abholen. Der Senior begab sich nach dem Telefonat sofort zur Bank, hob 15 000 Euro ab und übergab später den Geldbetrag dem angeblichen Notar in einem Kuvert an seiner Wohnung. Beschrieben wird der Abholer wie folgt: 20 bis 25 Jahre alt, schlank, osteuropäische Erscheinung, auffallend klein, abgetragene Kleidung, ausländischer Akzent.