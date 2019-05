Zu einem Verkehrsunfall ist es am Mittwochmorgen gegen 7.45 Uhr in Ravensburg an der an der Einmündung Karlstraße/Adlerstraße gekommen. Laut Polizeibericht missachtete ein 79-Jähriger VW-Fahrer die Vorfahrt eines 39-jährigen Skoda-Fahrers. Beim Zusammenstoß verletzte sich niemand, den entstandenen Schaden beziffert die Polizei auf rund 7000 Euro.