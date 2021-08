78-Jähriger missachtet die Vorfahrt an Kreuzung in Weingarten

Zwei Autos sind am Mittwochabend, 25. August, gegen 22 Uhr an der Kreuzung der Straße „Trauben“ mit der Baienfurter Straße in Weingarten zusammengeprallt.

Ein 78 Jahre alter Skoda-Fahrer kam laut der Polizei aus Richtung Baienfurt und nahm beim Passieren der Straße „Trauben“ einem Audi-Lenker die Vorfahrt. Dieser war in Richtung Briach unterwegs.

An den Autos entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Die Vorfahrt ist tagsüber durch eine Ampel geregelt, die zur Nachtzeit ausgeschaltet war.