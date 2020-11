77-jähriger Ladendieb gibt in Ravensburg weitere Tat zu

Einen ganzen Einkaufswagen voller Waren im Wert von mehr als 200 Euro hat ein 77-Jähriger am Mittwoch um kurz nach 14 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Ravensburger Weststadt an der Kasse vorbeigeschmuggelt. Wie die Polizei berichtet, beobachtete ein Zeuge den Mann und sprach ihn vor dem Geschäft auf den Diebstahl an.

Als Polizeibeamte den Senior vernahmen, klärten sie einen weiteren Diebstahl, der Ende Oktober begangen worden war. Damals hatte ein Täter Fleischwaren im Wert von knapp 70 Euro aus demselben Laden geschmuggelt. Der 77-Jährige räumte auch diese Tat ein. Ihn erwartet nun eine Anzeige.