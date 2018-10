Eine Platzwunde hat ein 76-Jähriger laut Polizei am Donnerstag gegen 16 Uhr in der Schützenstraße in Ravensburg erlitten. Der Mann war mit seinem Rollstuhl auf dem Gehweg in Richtung Eywiesenstraße gefahren und in einer Kurve vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Gefährt umgekippt. Hierbei prallte er mit dem Kopf gegen einen Stein.