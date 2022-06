Ein 73 Jahre alter Nissanfahrer hat am Dienstagmorgen auf dem Parkplatz eines Discounters in der Jahnstraße in Ravensburg eine Fußgängerin übersehen.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Autofahrer der 58-Jährigen über den Fuß. Dabei wurde die Frau leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung vor Ort war nicht jedoch nicht nötig. Am Nissan entstand kein Sachschaden.