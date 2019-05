72-Stunden-Aktion im Landkreis Ravensburg ist zu Ende

Innerhalb von 72 Stunden haben mehr als 800 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 36 ökologische und soziale Projekte im Landkreis Ravensburg verwirklicht. Die Veranstalter zogen ein überaus positives Fazit: Alle Projekte konnten innerhalb der 72 Stunden realisiert werden und viele soziale Institutionen und Kommunen profitierten in vielfältiger Weise vom Engagement der jungen Menschen.

So gestalteten die Ministranten aus Haisterkirch beispielsweise eine Grabanlage für Sternenkinder, die Kindskepf aus Zußdorf werteten Secondhand-Mode auf und versteigerten diese für den guten Zweck. Und die katholische junge Gemeinde in Oberzell baute dem Kindergarten einen neuen Zaun. Laut Veranstalter unterstützen mehrere Hundert Betriebe die Aktion durch Materialspenden, Beratung und auch in finanzieller Hinsicht. Einen Abschluss fand die Aktion bei einer großen Feier in Wetzisreute.