71-Jährige fährt stark betrunken Auto

In der Nacht zum Freitag hat die Polizei einer 71-jährigen betrunkenen Autofahrerin den Führerschein abgenommen.

Gegen 0.30 Uhr wurde dem Polizeirevier Ravensburg ein Mercedes mit auffälliger Fahrweise auf der B 30 zwischen Tettnang und Ravensburg gemeldet, heißt es im Bericht. Demnach fuhr zu der Zeit eine Frau in Schlangenlinien via Kreisstadt. Nachdem festgestellt war, auf wen das Auto zugelassen ist, fuhr eine Streifenbesatzung zur Halteranschrift. Die Streife traf die Mercedesfahrerin noch vor der Haustüre an. Sie hatte eine Alkoholfahne, eine schon undeutliche Aussprache und schwankte.

Mit einem Atemalkoholtest war die 71-Jährige einverstanden, der die schon vermutete Fahruntüchtigkeit bestätigte. Die festgestellten 1,62 Promille hatten eine Blutentnahme und den Verlust des Führerscheins zur Folge.