Mit schweren Verletzungen ist ein 70-jähriger Heimwerker nach einem Arbeitsunfall in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die Polizei mitteilt, arbeitete der Mann am Dienstagnachmittag in der Ravensburger Südstadt am Daches seines Gartenhauses. Nach einem Fehltritt auf überstehende Dachlatten stürzte er – auch weil ein Gerüst fehlte, etwa zwei Meter tief auf den Erdboden und prallte w unglücklich auf.