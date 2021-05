69-Jähriger überfährt trotz Rotlicht eine Ampel in Bavendorf

In Bavendorf hat ein 69 Jahre alter Autofahrer laut Polizeiangaben am frühen Mittwoch um kurz vor 4 Uhr die Ampelkreuzung an der Kreuzung Markdorfer Straße/Oberzeller Straße trotz Rotlicht überfahren und dabei fast einen Verkehrsunfall verursacht. Der Lenker des VW Up kam aus Richtung Wernsreute. Er fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit und ohne auf den Verkehr zu achten über die Kreuzung. Wegen des rücksichtlosen und verkehrswidrigen Fahrens musste ein anderer Autofahrer eine Vollbremsung tätigen. Der 69-Jährige selbst wich zwar auf die Gegenspur aus, setzte seine Fahrt aber fort, bevor er kurze Zeit später von einer Polizeistreife gestoppt wurde, so die Polizei in ihrem Bericht.

Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen des gefährlichen Manövers und bittet Zeugen, insbesondere den bislang unbekannten Autofahrer, der an der Ampelanlange bremsen musste, sich unter Telefon 0751 / 803 33 33 zu melden.