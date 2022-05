69-Jähriger randaliert in Café

In einem Café in der Eisenbahnstraße hat laut Polizeibericht ein 69-jähriger Mann am Mittwochmorgen Tische und Stühle beschädigt. Der Mann warf gegen kurz vor 10 Uhr mit dem Mobiliar um sich, woraufhin Zeugen die Polizei verständigten. Der Mann, der sich aggressiv zeigte und weiterhin herumschrie, wurde von den Beamten letztlich in Gewahrsam genommen und musste mehrere Stunden in einer Arrestzelle verbringen. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt, außerdem hat er mit einem Kostenbescheid für den Aufenthalt in der Gewahrsamseinrichtung rechnen.