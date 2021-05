67-Jähriger transportiert zu lange Ladung

Ein 67-Jähriger hat am Montag die Länge seiner Ladung unterschätzt und dadurch einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann wollte mit seinem Fahrzeug von einer Baustelle in Lachen rückwärts auf die Kreisstraße einfahren. Als er einen Verkehrsteilnehmer mit dessen Lkw herannahen sah, stoppte der 67-Jährige sein Fahrzeug zwar, beschädigte die Frontscheibe des Lastwagens jedoch mit seiner rund sechs Meter langen Ladung. Der Schaden am Lastwagen beträgt rund 1000 Euro, heißt es im Polizeibericht.