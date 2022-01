67-Jährige reagiert zu spät auf Bremsung

Eine Seat-Fahrerin hat am Mittwochnachmittag kurz nach 15.30 Uhr in der Wangener Straße in Ravensburg das Bremsen einer vorausfahrenden Verkehrsteilnehmerin übersehen.

Die 67-Jährige war nach Polizeiangaben in Richtung Innenstadt unterwegs und erkannte zu spät, dass die 47 Jahre alte Mercedes-Fahrerin vor ihr in die Flappachstraße abbiegen wollte. Bei der Kollision entstand an den beiden Wagen ein Schaden von insgesamt rund 15 000 Euro. Der Seat wurde nach der Unfallaufnahme abgeschleppt.