Ein 66-jähriger Fahrer ist am Mittwoch gegen 18 Uhr in der Frauenstraße in Ravensburg mit seinem Mercedes vermutlich aus Unachtsamkeit auf einen vor ihm befindlichen und verkehrsbedingt anhaltenden Hyundai eines 37-Jährigen aufgefahren. Wie die Polizei mitteilt, entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 9000 Euro.