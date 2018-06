66-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Eine 66-jährige Radfahrerin ist bei einem Unfall am Mittwoch gegen 13 Uhr an der Kreuzung Eywiesen-/Bleicherstraße in Ravensburg leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, bog eine 20-Jährige mit einem VW von der Eywiesenstraße in die Ulmer Straße ein und missachtete dabei die Vorfahrt der 66-jährigen Radfahrerin. Bei der Kollission verletzte sich die Fahrradfahrerin. Zufällig hinterherfahrende Rettungssanitäter brachten sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand etwa 1500 Euro Sachschaden.