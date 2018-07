657 Radler erstrampeln 6000 Euro

657 Radler, 19 500 gefahrene Kilometer, 6000 Euro Spendensumme – die „Warm-Up-Tour“ der Volksbank Ulm-Biberach eG ist erfolgreich abgeschlossen. Im Zeitraum vom 6. bis zum 21. Juni veranstaltete die Volksbank im Vorfeld zum 25. Jubiläum der „Tour de Barock“ des Rad- und Motorsportvereins Bad Schussenried wie schon in den vergangenen zwei Jahren ihre „Warm-Ups“ quer durch die Region. Für die jeweils ersten 100 Teilnehmer spendete die Genossenschaftsbank je zehn Euro für ein von der jeweiligen Stadt selbst bestimmtes soziales Projekt. Insgesamt gingen 657 Radler an den Start, und mit vollem Körpereinsatz erreichte jede Stadt den Maximalbetrag von 1000 Euro. In Ravensburg traten die Radler für das Projekt „Familienbesucher“ in der Stadt Ravensburg in die Pedale. Foto: Volksbank