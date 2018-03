65-Jährige missachtet Vorfahrt

Zu einem Unfall mit einem Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro ist es am Dienstag gegen 11.30 Uhr im Bereich der Kreuzung Karmeliterstraße/Hochbergstraße gekommen. Laut Polizeibericht wollte eine 65-jährige Audi-Fahrerin von der Karmeliterstraße nach links in die Schmalegger Straße abbiegen und beachtete dabei nicht die Vorfahrt einer von rechts kommenden 75-jährigen VW-Fahrerin. Die Autos kollidierten, am VW entstand dabei Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro, am Audi beträgt die Schadenshöhe rund 4000 Euro. Die Frauen blieben unverletzt.