64-Jähriger bei Unfall in Ravensburg schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen ist ein 64-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrads nach einem Unfall am Montag in eine Klinik eingeliefert worden.

Wie die Polizei berichtet, war der Zweiradfahrer gegen 7.30 Uhr auf der Wilhelm-Hauff-Straße in Ravensburg unterwegs. An der Kreuzung mit der Jahnstraße übersah er einen vorfahrtsberechtigten 56-jährigen Fiat-Fahrer und fuhr in die Straße ein. Trotz einer Vollbremsung des Fiat-Fahrers kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der der 64-Jährige über die Motorhaube auf den Bürgersteig geschleudert wurde. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.