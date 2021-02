62-jährige Frau am Ravensburger Bahnhof tödlich verletzt

Am Ravensburger Bahnhof ist am späten Dienstagabend eine 62-jährige Frau getötet worden. Nach Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ ist sie mit einem Messer niedergestochen worden.

Oberstaatsanwalt Karl-Josef Diehl, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Ravensburg, bestätigte das Verbrechen an sich, sagte aber nichts zur Art und Weise, wie die Frau getötet wurde, weil es sich um Täterwissen handle.

Anwohner alarmierten Polizei

Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen noch am Dienstagabend aufgenommen. Polizeihauptkommissarin Daniela Baier von der Polizei Ravensburg sagte, ein Anwohner habe die Beamten gegen 22.30 Uhr zu Hilfe gerufen, nachdem er die leblose Frau auf dem Boden liegen sah, direkte Zeugen der Tat soll es bislang nicht geben.

Spurensicherung dauert die ganze Nacht

Polizeibeamte versuchten zunächst, die Frau wiederzubeleben, ein Notarzt konnte jedoch nur noch ihren Tod feststellen. Die 62-Jährige kam offensichtlich durch Gewalteinwirkung ums Leben. Die ganze Nacht über wurden durch Beamte der Kriminaltechnik intensive Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durchgeführt. Ob der Täter noch flüchtig ist, wollte die Polizei am Morgen noch nicht bestätigen.

Derzeit wird die Obduktion des Opfers vorbereitet. Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf, zu möglichen Tätern und den Hintergründen der Tat dauern an.

Immer wieder gibt es am Ravensburger Bahnhof Schlägereien und Pöbeleien. Auch Passanten fühlen sich belästigt – inzwischen gilt das Bahnhofsareal als sozialer Brennpunkt der Stadt. Dort überschneiden sich laut Polizei und Streetworker Bernhard Pesch mehrere „unterschiedliche Szenen“.

Darunter sind Alkoholiker und Obdachlose, aber auch Drogenabhängige und feiernde Jugendliche. Das Gros der rund 60 Leute, die dort in unterschiedlichen Konstellationen zusammenkommen, sei zwischen 30 und 50 Jahre alt, sagt die Stadt.

Die Tatsache, dass die Polizei im Sommer 2019 so häufig in der Ravensburger Innenstadt kontrolliert habe, habe dazu geführt, dass die verschiedenen Szenen sich zunächst über die halbe Stadt verteilt hätten und sich danach am Bahnhof konzentrierten.

Nicht zuletzt dort, weil es im Bahnhofsgebäude im Winter auch die Möglichkeit gibt, sich aufzuwärmen. Die Polizei hatte mit verstärkten Streifen am Bahnhof reagiert und hielt die Situation schon vor Beginn der Corona-Pandemie für „weitgehend beruhigt“.