6000 Unterstützer für die Ravensburger „Menschenkette“

Fast 6000 Unterstützer hatten sich bis Montagnachmittag in die „Ravensburger Menschenkette 2.0“ eingereiht, um mit ihrer Unterschrift in der Corona-Pandemie für „mehr Freiheit durch Abstand, Maske, Testen und Impfen“ zu demonstrieren. Darüber hinaus fördern inzwischen mehr als 70 Kommunen, Organisationen, Unternehmen, Parteien und Vereine aus Ravensburg und dem Landkreis die digitale Initiative.

Bündnis wirbt für Solidarität

Ein breites Bündnis wirbt für Solidarität mit allen systemrelevanten Berufen, mit Covid-Erkrankten und deren Angehörigen sowie für „Vertrauen in die Wissenschaften statt in Fake News und den Schutz der unabhängigen, freien Presse“. Die Kreis-Grünen, die Kreis-SPD und das Kapuziner Kreativzentrum in Ravensburg sind die Initiatoren der Aktion. Gedacht ist die „Menschenkette“ auch als Zeichen gegen Corona-Leugner und „Spaziergänger“, denen man als lautstarker Minderheit nicht den öffentlichen Raum überlassen wolle.

„Spaziergänger“ ziehen durch Ravensburg

Am Montagabend haben sich in Ravensburg bei einem laut Stadtverwaltung nicht angemeldeten Protest gegen die Corona-Maßnahmen gut 1000 „Spaziergänger“ getroffen.