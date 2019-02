6000 Jungbauern haben Winterschule besucht

Die Fachschule für Landwirtschaft Ravensburg wird 150 Jahre alt. Sie ist die die älteste aktive Fachschule für Landwirtschaft in Baden-Württemberg. Das wird am Freitag beim öffentlichen Schülerabend ab 20 Uhr in der Festhalle Wetzisreute mit viel Prominenz gefeiert. Die Festrede hält Friedlinde Gurr-Hirsch, Staatssekretärin im Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz. Die Gastgeber rechnen mit 400 bis 500 Besuchern.

Am Anfang stand die große Hungersnot im Jahr 1816. Im Jahr zuvor war der indonesische Vulkan Tambora ausgebrochen und hatte so viel Staub und Asche in die Luft geschleudert, dass der Himmel sich auch über Europa verdunkelte. Es wurde kalt, regnete ständig, schneite auch im Sommer und auf den Feldern gab es nichts zu ernten. Württemberg zählte zu den stark betroffenen Gebieten. Für König Wilhelm I. war die Hungersnot Anlass, sich Gedanken über die Förderung der Landwirtschaft zu machen.

„Der Bildungsstand in der Landwirtschaft war damals allgemein schlecht“, berichtet Albrecht Siegel, Leiter des Landwirtschaftsamts und zugleich Leiter der Fachschule für Landwirtschaft Ravensburg. 1818 gründete der König eine landwirtschaftliche Versuchs- und Musteranstalt, die spätere Universität Hohenheim. Als die Bauern 1836 von ihren Pflichten gegenüber den Grundherren befreit wurden, waren sie selber für ihre Betriebe verantwortlich. Dadurch wuchs der Bedarf nach Ausbildung noch einmal stark an, sagt Siegel. In dieser Zeit wurden landwirtschaftliche Wochenblätter gegründet, um Informationen auf die Höfe zu bringen.

Bei den landwirtschaftlichen Schulen war Baden Vorreiter, berichtet Siegel: Die ersten Winterschulen wurden 1864 in Karlsruhe und Heidelberg gegründet, später kamen noch weitere dazu. „Diese Schulen waren ein großer Erfolg - da war Württemberg natürlich unter Zugzwang“, sagt der Schulleiter. Per Erlass der königlichen Zentralstelle für Landwirtschaft vom 17. Juli 1869 wurde beschlossen, versuchsweise Winterschulen nach badischem Muster einzurichten. Als erste eröffnete am 22. November 1869 die Schule in Ravensburg. 35 junge Bauernsöhne bildeten nach bestandener Aufnahmeprüfung die erste Klasse. Bald folgten weitere Winterschulen zum Beispiel in Ulm und Reutlingen.

Im Schnitt hatten die Klassen jeweils 50 Schüler

Nach dem ersten Weltkrieg war die Nachfrage nach landwirtschaftlicher Bildung wieder besonders groß: Mit 180 Schülern im Winter 1919/1920 und 148 Schülern im Winter 1920/1921 war die Schule in Ravensburg völlig überbelegt. Die Schüler mussten in Turnhallen unterrichtet werden, zum Beispiel in der Kuppelnauschule, berichtet Siegel. Zusätzlich wurden im Landkreis Ravensburg drei weitere Winterschulen aufgemacht: 1919 in Wangen, 1922 in Bad Waldsee und 1926 in Leutkirch. Sie sind inzwischen wieder geschlossen.

Im Schnitt hatten die Klassen in den ersten hundert Jahren des Bestehens der Schule in Ravensburg jeweils 50 Schüler, berichtet Siegel. Rund 5000 Jungbauern haben in dieser Zeit die Winterschule besucht. Für die folgenden 50 Jahre rechnet Siegel mit weiteren tausend Absolventen, im Schnitt 20 bis 25 pro Klasse. Über 90 Prozent der Schüler kommen aus 50 Kilometer Umkreis, aus den Kreisen Ravensburg, Sigmaringen und dem Bodenseekreis.

In den alten Winterschulen wurde von Mitte November bis Ende März unterrichtet – „dasselbe Prinzip wie heute noch“, erklärt Siegel. Damals dauerte der Unterricht aber nur einen Winter, heute sind es drei. Ursprünglich war die Winterschule die einzige berufliche Grundbildung, die die Landwirte nach ihrer sechsjährigen Volksschulzeit bekamen. Ab 1948 änderte sich das: Die dreijährige berufliche Ausbildung mit Berufsschule wurde eingeführt. Seither dient die Winterschule als Aufbauschule. Seit 1970 heißt sie Fachschule für Landwirtschaft.

Nicht nur Landwirtschaft, sondern auch Betriebswirtschaft

Aus der ehemaligen landwirtschaftlichen Winterschule ist mittlerweile eine „Unternehmerschule“ geworden, sagt ihr Leiter Siegel. Sie vermittelt nicht nur Kenntnisse der Landwirtschaft, sondern auch Betriebswirtschaft. Seit 1997 ist die Fachschule eng verknüpft mit der Meisterausbildung. Die Schüler können als staatlich geprüfte Wirtschafter für Landbau abschließen oder die Meisterprüfung machen. In Bad Waldsee hat die Fachschule eine Außenstelle für die hauswirtschaftliche Weiterbildung. Weitere Standorte für die landwirtschaftliche Weiterbildung im Regierungsbezirk Tübingen sind Biberach und Sigmaringen.

An der Ravensburger Fachschule ist es üblich, dass die Schüler des zweiten Winters einen Schülerabend gestalten. Dabei tragen sie Ergebnisse ihrer Projektarbeiten vor, zum Beispiel Vergleiche von Fütterungssystemen oder Berechnungen darüber, ob es sich lohnt, den Betrieb auf ökologische Landwirtschaft umzustellen. Dazu kommt ein geselliger Teil mit Auftritten der Bauernkapelle Oberschwaben. In diesem Jahr wird der Schülerabend zum Festakt und die Schüler berichten von der 150-jährigen Geschichte ihrer Schule.