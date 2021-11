6000 Euro für AMALIE Kinderhospizdienst

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen ihres gesellschaftlichen Engagements spendet die Sparda-Bank Baden-Württemberg 6000 Euro an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst AMALIE, die sich in Kooperation des Malteser Hilfsdienst e.V. und der Stiftung Liebenau befindet. Das Geld wird zur Qualifizierung einer neuen Gruppe von Ehrenamtlichen verwendet. Rainer Nuhn, Leiter der Sparda-Filiale in Ravensburg, war zur Spendenübergabe im AMALIE Büro in Weingarten.

„Wenn Familien von einer lebensbedrohlichen Erkrankung oder dem Tod eines Kindes oder Elternteils betroffen sind, stellt das das ganze Familienleben auf den Kopf “, leitet Elisabeth Mogg, Koordinatorin ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst AMALIE, ein. „Ziel unserer Arbeit mit vielen ehrenamtlichen Patinnen und Paten ist es, die Familien und ihr Umfeld zu stärken und ihnen in so einer schwierigen Situation zur Seite zu stehen. Da die Familien zusätzlich meistens auch finanziell nicht gut dastehen, ist die Begleitung durch AMALIE für sie kostenlos. Für ihren anspruchsvollen Einsatz brauchen unsere Ehrenamtlichen aber eine gute Vorbereitung und Qualifizierung. Der diesjährige Kurs dafür hat gerade erst im Oktober mit 14 Interessierten begonnen und es dauert ein halbes Jahr, bis die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann in die Familien eingesetzt werden. Ein großer Teil der Kosten für diese sehr intensive Qualifizierung kann in diesem Jahr mit der großzügigen Spende der Sparda-Bank finanziert werden. Darüber sind wir sehr glücklich und bedanken uns recht herzlich!

„Für unsere Region ist es ein Mehrwert, dass wir eine Einrichtung haben, die Kinder im Trauerfall begleiten können und andere Betroffene kennen lernen und erfahren, dass sie nicht alleine sind“, begründet Rainer Nuhn, Leiter der Sparda-Bank Filiale in Ravensburg, die Spendenempfängerwahl. „lch selbst bin glücklicher Familienvater und kann mir vorstellen, dass die Familien in solchen schwierigen Zeiten Menschen brauchen, bei denen sie sich aufgehoben fühlen.“

Die Spende der Sparda-Bank stammt aus dem Budget des Gewinnsparvereins der Sparda-Bank Baden-Württemberg. Von insgesamt 5,8 Millionen Euro Spendensumme stehen den Sparda-Filialen 301.000 Euro für Spenden an gemeinnützige Einrichtungen zur Verfügung. Die Mittel stammen aus dem Gewinnsparverein der größten und mitgliederstärksten baden-württembergischen Genossenschaftsbank. Gefüllt wird der Spendentopf durch die Loskäufe beim Sparda-Gewinnsparen.