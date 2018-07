60 Rosen für 60 wundervolle Ehejahre

60 Jahre Eheglück haben Edeltraud und Josef Staib gemeinsam mit zwei ihrer drei Kinder und fünf Enkeln gefeiert. Die Glückwünsche der Stadt Ravensburg und des Oberbürgermeisters Daniel Rapp überbrachte CDU-Landtagsabgeordneter August Schuler mit einer Urkunde des Ministerpräsidenten.

Es war bei beiden Liebe auf den ersten Blick, erzählt das Paar, während Josef Staib liebevoll die Hand seiner Frau hält. Ihr Zusammenhalt ist deutlich zu spüren. Seit einem Schlaganfall vor zwei Jahren ist Edeltraud Staib pflegebedürftig und wird in einem Seniorenheim in Ravensburg betreut. Ihr Mann besucht sie täglich und unterstützt sie, wo er kann.

Durch seine Schwester haben sich die beiden in Laupheim kennengelernt, wo Josef Staib aufgewachsen ist. Dort funkte es zwischen ihnen sofort. Keine zwei Jahre später heirateten sie. Josef Staib, der zwei Jahre jünger als seine Frau ist, war erst 20 Jahre alt, also zur damaligen Zeit noch nicht volljährig, daher benötigte er die Zustimmung und Unterschrift seines Vaters für die Heirat. Ganz klar war für ihn, dass er nach Ravensburg zu seiner Frau zieht, obwohl die Wohnungsnot in den 1950er-Jahren sehr groß war.

Anfänglich war die kleine Familie noch getrennt, der älteste Sohn und die Tochter wohnten die erste Zeit noch bei den Eltern von Edeltraud Staib. Nach einem halben Jahr waren dann alle wieder vereint und ihr Glück krönte noch die dritte Tochter. Zum Anlass des Fests brachte Josef Staib seiner Frau einen riesengroßen Rosenstrauß mit ins Seniorenheim, 60 Stück für wundervolle 60 Ehejahre, und er schaut sie immer noch so verliebt an wie am ersten Tag.