60-jähriger Ravensburger wird vermisst

Seit eineinhalb Wochen wird ein Ravensburger vermisst. Die Polizei macht die Suche nun öffentlich, denn der Vermisste ist auf Medikamente angewiesen.

Seit Dienstag, 9. August, wird Wilfried B. aus Ravensburg vermisst. Das schreibt die Polizei in einer Pressmitteilung am Freitagmorgen. Der 60-Jährige leidet an einer psychischen Krankheit, ist Diabetiker und braucht Medikamente. Es sei nicht auszuschließen, dass sich Wilfried B. in einer hilflosen Lage befindet, so die Polizei.

Wilfried B. wurde zuletzt von einer Betreuerin am besagten Dienstag gesehen. Erst am darauffolgenden Montag wurde bei einem weiteren Besuch festgestellt, dass Wilfried B. nicht mehr in seiner Wohnung ist. Der Gesuchte ist etwa 180 Zentimeter groß und wiegt 90 Kilogramm.

Er ist vermutlich mit einem schwarzen T-Shirt und einer schwarzen Jeans bekleidet. Er trägt einen Wangenbart, hat graue zerzauste Haare und macht laut Polizei einen leicht verwahrlosten Eindruck.

Die Suchmaßnahmen seien bislang ohne Erfolg geblieben, schreibt die Polizei in der Pressemitteilung. Deswegen erhoffe sich das Kriminalkommissariat Ravensburg Hinweise aus der Bevölkerung. Die Telefonnummer der Polizei: 0751/803-3333.