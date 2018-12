59-jähriger Fahrer hat 2,3 Promille

Deutlich betrunken ist ein Autofahrer gewesen, den eine Polizeistreife in der Nacht von Sonntag auf Montag, kurz nach Mitternacht, an der Ecke Flurstraße / Kreuzstraße kontrollierte. Wie die Polizei berichtet hat ein Zeuge die Einsatzkräfte per Notruf über die unsichere Fahrweise eines Autofahrers auf der Bundesstraße 33 informiert. Die Beamte trafen den Fahrer schließlich in Bavendorf an. Ein Atemalkoholtest ergab rund 2,3 Promille. Der völlig uneinsichtige 59- Jährige musste sich einer ärztlichen Blutentnahme unterziehen. Nun muss er sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.