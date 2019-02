58-Jähriger fährt auf Fahrzeug auf

Sachschaden von rund 6000 Euro an zwei Pkw sind am Montag gegen 16.45 Uhr bei einem Unfall in der Georgstraße entstanden. Ein 58-jähriger Audi-Fahrer sowie eine 35-jährige Golf-Fahrerin wollten aut Polizeibericht gleichzeitig den Parkplatz verlassen, wobei der Audi-Fahrer irrtümlich annahm, dass die vor ihm fahrende Golf-Fahrerin ohne nochmals anzuhalten in den Straßenverlauf der Georgstraße einbiegen wollte. Er beschleunigte und fuhr auf das Fahrzeug der noch stehenden 35-Jährigen auf.